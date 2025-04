(ANSA) – ASCOLI PICENO, 27 APR – "Le forze dell’ordine si impegnino a individuare e perseguire chi, nell’ombra, minaccia sicurezza e incolumità, e non a controllare cittadini che esprimono pacificamente il loro pensiero". Così Anna Casini, capogruppo del Partito Democratico nelle Marche, interviene con una nota – dopo la comparsa di striscioni di manaccia nei confronti della fornaia antifascista di Ascoli Piceno – con la quale chiede si schiera al fianco di Lorenza Roiati, titolare della panetteria, che il 25 aprile per gli 80 anni dalla Liberazione aveva esposto uno striscione fuori dalla sua attività ed era stata oggetto di controlli da parte delle forze dell’ordine. "Lorenza, a testa alta, ha dovuto difendere, da inutili controlli, il suo striscione e, con esso, i valori della nostra Costituzione", dichiara Casini. "Una donna, un’imprenditrice, una madre che ha scelto di ‘metterci la facci’", mentre il sindaco di Ascoli restava in silenzio", rileva Casini. La capogruppo dem denuncia inoltre il clima di tensione che si è generato successivamente, riferendo che "questa notte, gruppi anonimi hanno affisso striscioni dal contenuto intimidatorio", episodi che, secondo Casini, meritano una risposta ferma e prioritaria da parte delle istituzioni. "Chiediamo che le energie delle forze dell’ordine siano concentrate su chi rappresenta una reale minaccia alla sicurezza e all’ordine pubblico – ha concluso Casini – e non su chi esercita pacificamente i propri diritti sanciti dalla Costituzione". (ANSA).