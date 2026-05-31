Finale playoff di pallanuoto femminile: ko per la Como Nuoto contro la Vela Ancona, sarà decisiva la terza gara

E’ finita male per la Como Nuoto la partita di ritorno della finale dei playoff che assegnano un posto nella serie A di pallanuoto femminile 2026 2027. Nella gara disputata alla piscina comunale di Romano di Lombardia le lariane sono state, infatti, sconfitte dalla Vela Ancona con il punteggio di 13 a 10. Formazione ospite sempre avanti, le biancoblù hanno comunque lottato fino agli istanti finali, ma non sono mai riuscite ad accorciare il distacco a questo punto è tutto rimandato alla terza e decisiva gara che è in programma il prossimo fine settimana nel capoluogo marchigiano. La Como Nuoto aveva infatti vinto la prima gara disputata ad Ancona e ora il punteggio tra due formazioni e 1-1.