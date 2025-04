(ANSA) – OSAKA, 27 APR – Cultura, tradizioni, territorio: poggia su questo trinomio la partecipazione della Regione autonoma Friuli Venezia Giulia all’Expo 2025 Osaka, che apre i battenti al Padiglione Italia e resterà attiva fino al 3 maggio. Ad aprire il percorso di immersione nella regione del nord-est l’evento ‘L’Italia che non hai (ancora) visto’. "Una presenza – spiega il Commissario generale per l’Italia Mario Vattani – che porta contenuti importantissimi al nostro Padiglione Italia" perché ci permette di "far vedere a chi partecipa come seguiamo le settimane tematiche e lo mostriamo ai nostri amici giapponesi". Durante i sette giorni del Friuli Venezia Giulia i visitatori avranno l’opportunità di entrare a contatto con una realtà forse ancora poco conosciuta all’estero, ma tutt’altro che marginale, ricca di storia ed estremamente vitale e dinamica. "Non siamo una meta mainstream" sottolinea il presidente del Friuli Venezia Giulia Massimiliano Fedriga, "ma ci sono tantissime ragioni per inserirci in una ‘to do list’ (o, meglio ancora, in una ‘to see list’)". Per questo, aggiunge Fedriga, "occorre farci conoscere, ma soprattutto apprezzare" e Expo "gioca un ruolo fondamentale nel garantire visibilità". La settimana del Friuli Venezia Giulia coincide con la ‘golden week’ in Giappone, un periodo in cui si susseguono diverse festività. "La nostra settimana sarà a tutti gli effetti una ‘Settimana d’oro’ anche per la qualità del nostro programma, interamente orientato a catturare l’interesse – e a emozionare, se possibile – un pubblico eterogeneo e davvero numeroso, come tra l’altro previsto dalle proiezioni sugli accessi al Padiglione Italia" sottolinea il governatore friulano. La regione mostrerà al pubblico di Expo 2025 Osaka il patrimonio Unesco di Aquileia, con tre reperti originali a raccontare le fasi di fondazione dell’antica città romana, aspetti della sua vita sociale e l’abbraccio con il cristianesimo. Ma anche un fumetto, che narrerà l’itinerario compiuto da alcuni Yokai (un tipo di creatura soprannaturale della mitologia giapponese) in Friuli Venezia Giulia. Ci saranno le eccellenze dell’artigianato, con mosaicisti e amanuensi, ma anche uno spettacolo di marionette con accompagnamento musicale, fiore all’occhiello della tradizione regionale e omaggio all’arte del Bunraku. Tra gli ospiti alla presentazione anche il vicegovernatore di Kyoto Kazuya Suzuki, il Direttore generale di Meti-Kansai Kazushige Nobutani e la Youtuber Mii Fujiwara. L’evento si è chiuso con la sottoscrizione di un protocollo d’intesa tra il Palazzo del fumetto di Pordenone e il Kyoto international manga museum. (ANSA).