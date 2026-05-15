Informazione locale e intelligenza artificiale. Il dibattito al Festival della Comunicazione

Secondo appuntamento ieri sera al Centro socio pastorale Cardinal Ferrari di Como del Festival della Comunicazione, iniziativa che si inserisce nel contesto della sessantesima Giornata Mondiale delle Comunicazioni Sociali, che la Chiesa celebra il 17 maggio, solennità dell’Ascensione. Un anniversario significativo che richiama sessant’anni di riflessione ecclesiale sul valore dei media e della comunicazione nella vita sociale ed ecclesiale.

Al centro del dibattito giovedì sera l’informazione locale nell’era dell’intelligenza artificiale. Relatori, moderati da Enrica Lattanzi, i direttori di EspansioneTv Andrea Bambace, del quotidiano La Porvincia Diego Minonzio e di CiaoComoRadio Marco Romualdi.

L’appuntamento è stato promosso dalla sezione di Como e Sondrio dell’Ufficio diocesano comunicazioni sociali, Il Settimanale della diocesi di Como, Libreria Paoline, Consulta diocesana delle aggregazioni laicali, Associazione Amici del Settimanale. Il Festival vuole essere un laboratorio di idee e responsabilità condivisa, dove la comunicazione torni a essere autenticamente al servizio della verità e delle persone.

Nella consapevolezza del profondo cambiamento dell’informazione e del sistema del giornalismo, c’è una domanda aperta: chi custodirà le storie, i volti, le relazioni umane? In un tempo in cui le notizie corrono veloci, tra algoritmi, fake news sempre più sofisticate e comunicazione automatizzata, il giornalismo locale può ancora fare la differenza. Perché la tecnologia può generare contenuti. Ma solo le persone possono custodire la verità delle persone.