A Storie d’Autore ospite Federico Pennestrì: al centro della puntata il libro “Eppur si muore”

La medicina sempre più presente nella vita dell’uomo. Allevia le fatiche, rallenta le malattie, allunga la vita delle persone, ma la vecchiaia è una fase inevitabile che deve essere accettata e accompagnata. Sono questi i temi al centro della prossima puntata di Storie d’Autore, il programma condotto da Giorgio Albonico in onda ogni sabato alle 19 su Etv. Ospite Federico Pennestrì con il libro “Eppur si muore”.

Una popolazione sempre più anziana che si scontra con un tasso di natalità in continuo calo, in Italia come nel resto del mondo. In questo contesto la scienza progredisce, ma serve riconoscere i propri limiti e accettare l’inesorabile scorrere del tempo. Al centro del libro un interrogativo fondamentale: “Vivere di più o vivere meglio?”.