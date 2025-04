(ANSA) – NAPOLI, 30 APR – Sarà il cardinale Giovanni Battista Re, 91 anni, decano del Collegio Cardinalizio a presiedere quest’anno la messa dell’8 maggio a Pompei, in cui sarà recitata la Supplica alla Vergine del Santo Rosario. Il cardinale Re, che ha celebrato il rito funebre per Papa Francesco, non sarà in Conclave – che si apre il 7 maggio – avendo superato gli 80 anni. "La preghiera di quest’anno sarà colma di profonda riconoscenza – scrive in una nota l’ufficio comunicazioni del Santuario mariano – per il pontificato di Papa Francesco che lo scorso 25 febbraio, malgrado la sofferenza e il ricovero nell’ospedale Gemelli di Roma, ha voluto concedere ai devoti della Madonna di Pompei la gioia di ascoltare l’annuncio della canonizzazione del Beato Bartolo Longo". A partire da domani, il mese di maggio dedicato alla devozione di Maria, prevede un intenso programma religioso che si inserisce in quello dell’Anno Giubilare. Come ogni anno, Pompei diventerà meta di milioni di fedeli che renderanno omaggio alla Madonna del Rosario, con pellegrinaggi a piedi e bus turistici provenienti da tutto il mondo. Straordinarie misure di sicurezza saranno adottate come ogni anno per rendere tranquillo il mese di maggio soprattutto nelle giornate in cui il flusso dei turisti diretti al sito archeologico si unirà a quello del turismo religioso per il santuario. (ANSA).