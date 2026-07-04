Como, Tennis Village in piazza Cavour: un’intera giornata di giochi e attività per tutti

Il Tennis Village è approdato oggi in piazza Cavour. Il salotto di Como si è trasformato per l’intera giornata in un campo da tennis, dove professionisti, appassionati, bambini e tutti coloro che hanno voluto approcciarsi al mondo della racchetta hanno potuto sperimentare le proprie abilità.

L’evento fa parte di “Road to Como Lake Challenger 2026”, il ricco calendario di iniziative presentato nelle scorse settimane dal Tennis Como, che sta accompagnando lo storico club cittadino nei mesi estivi fino alla 20esima edizione del suo tradizionale torneo internazionale, che ogni anno, a fine agosto, si disputa sui campi del circolo. Appartenente al circuito internazionale ATP Challenger, il torneo si svolgerà nella sede del Tennis Como accanto a Villa Olmo dal 30 agosto al 6 settembre.

Al Tennis village oggi cittadini e turisti hanno potuto giocare su un apposito campo allestito e mettersi alla prova anche con la macchina che misura la velocità del servizio. Sono stati infatti allestiti giochi e attività per tutte le età, un’area Gaming, con console e tornei, tennis e divertimento, una Skill Challenge dove ciascuno ha potuto mettere alla prova la propria precisione, sfidando gli altri, e un podcast opentalks con interviste, ospiti e contenuti esclusivi del Tennis Village.

Prossimo appuntamento in calendario, il 29 agosto, quando il Tennis Como toccherà piazza Perretta con un evento aperto a cittadini e turisti, fino all’avvio del torneo internazionale il 30 agosto.