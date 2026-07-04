Como, il centrodestra unito scende in piazza. Molinari (FdI): “Il candidato sarà un politico”

“Sicuramente il nome sarà quello di un politico, perché è quello che la gente vuole. Lo ha dimostrato anche il sondaggio che Etv ha commissionato all’Istituto Piepoli, in cui viene sottolineata la volontà di avere un politico alla guida della città. Rapinese, che si rappresenta civico anche se civico non è, è la dimostrazione del fallimento”. Queste le parole di Stefano Molinari, presidente provinciale Fratelli d’Italia.

La strada intrapresa è chiara: il centrodestra, che oggi in piazza Boldoni a Como con un gazebo ha riunito i rappresentanti di Fratelli d’Italia, Forza Italia e Lega, è al lavoro per individuare, anche con il supporto dei cittadini, un candidato sindaco figura politica e non civica, in grado di sfidare l’attuale primo cittadino Alessandro Rapinese, che ha già annunciato la sua ricandidatura per le amministrative del 2027.

Al gazebo oggi erano presenti, oltre a Stefano Molinari, il coordinatore cittadino di Fratelli d’Italia Alessandro Nardone, il commissario cittadino della Lega Elena Negretti e il coordinatore provinciale e consigliere regionale di Forza Italia Sergio Gaddi, oltre ai consiglieri comunali e ai militanti dei partiti.