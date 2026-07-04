“Sogni ed esplorazioni”, la mostra d’arte nella storica chiesa di Cassina Rizzardi

“Sogni ed esplorazioni”, attesa domenica 5 luglio alle 15.30 l’inaugurazione della mostra d’arte nella chiesa sconsacrata dei SS Giuseppe e Maria Sposi, in piazza Silvio Pellico, a Cassina Rizzardi. La mostra, che vede il patrocinio del Comune, proseguirà fino a domenica 26 luglio. È aperta tutti i giorni dalle 15.30 alle 19, eccetto il lunedì. La mostra permetterà di conoscere le opere di tre artisti: due pittori e un fotografo. Il filo conduttore è un tema che lega i tre curatori, ovvero fondali marini e i coralli.