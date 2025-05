(ANSA) – CARMIANO, 05 MAG – Una palazzina dove erano in corso alcuni lavori di ristrutturazione è crollata a Magliano, frazione di Carmiano, in provincia di Lecce. Nel crollo sono stati travolti quattro operai della ditta che stava svolgendo i lavori edili. Tutti e quattro sono stati estratti dalle macerie dai vigili del fuoco: i feriti sono stati trasportati in ospedale ma nessuno sarebbe in pericolo di vita. Sul luogo dell’incidente, in via Ronchi a Magliano, oltre ai vigili del fuoco sono presenti anche i carabinieri. (ANSA).