(ANSA) – QUARTU SANT’ELENA, 05 MAG – Una lite tra minorenni è finita a coltellate ieri sera in un parco di Quartu Sant’Elena, terza città della Sardegna al confine con Cagliari. In ospedale è finito un 15enne, con una ferita alla spalla guaribile in sette giorni. Bloccato dalla polizia e affidato alla famiglia il feritore, un 14enne. L’episodio, sul quale stanno lavorando gli agenti del Commissariato di Quartu, è avvenuto nei giardini di via Varsavia. I due ragazzini si conoscono, come si conoscono le famiglie, note anche alla polizia. Per motivi non ancora chiari i due adolescenti avrebbero iniziato a discutere e poi il più piccolo avrebbe sferrato la coltellata alla spalla all’amico. Sul posto, forse chiamati da qualcuno che si trovava nel parco, sono arrivati i medici del 118 e gli agenti del Commissariato. Il ferito è stato trasportato in ospedale e dimesso con una prognosi di sette giorni. Il 14enne, invece, è stato affidato ai familiari. La polizia presenterà una relazione alla Procura per i minori, per il 14ene potrebbero scattare provvedimenti come l’affidamento a una struttura. (ANSA).