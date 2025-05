(ANSA) – CAMPOBASSO, 08 MAG – E’ in programma per domani, venerdì 9 maggio, l’interrogatorio del presidente della Regione Molise Francesco Roberti, coinvolto nell’inchiesta della Dda di Campobasso con l’ipotesi di reato di corruzione. Il governatore sarà sentito dal procuratore Nicola D’Angelo in una località tenuta segreta. Saranno presenti la polizia giudiziaria e gli avvocati di Roberti, Mariano Prencipe e Giuseppe Stellato. I legali consegneranno una memoria difensiva. L’interrogatorio era in programma il mese scorso, ma all’ultimo minuto era stato rinviato. (ANSA).