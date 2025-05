(ANSA) – BOLZANO, 13 MAG – Si trova in carcere a Padova un altoatesino di 60 anni, accusato di violenza sessuale ai danni della propria nipote. L’uomo di Bressanone è stato trovato anche in possesso di migliaia di file pedopornografici sul telefonino e sul computer, scrive il quotidiano Alto Adige. Il nonno, quando accudiva la bambina a Padova, dove la piccola vive con i genitori, avrebbe sfruttato l’assenza della figlia per compiere gli abusi. Durante le perquisizioni nelle abitazioni e nei luoghi di lavoro del professionista, tra l’Alto Adige e il Veneto, è stata sequestrata una grande quantità di foto e video inequivocabile, che documenterebbero addirittura anche le violenze sulla nipote. L’arresto – secondo il giornale – nel frattempo è stato convalidato. Nel frattempo proseguono le attività degli inquirenti a Padova, Bolzano e Trento per quanto riguarda le violenze, ma anche il materiale informatico pedopornografico. (ANSA).