(ANSA) – VENEZIA, MAY 13 – Per le prossime elezioni in Veneto "rispetto le richieste degli altri, però ovviamente il Veneto è terra di autonomia, è terra di buon governo,di lavoro, di identità, è terra di lingua e di cultura, e quindi fortunatamente il buon governo della Lega è radicato in centinaia di comuni, e sono sicuro che la soluzione si troverà con l’accordo di tutti". Lo ha detto a Verona Matteo Salvini, a margine di un incontro sull’automotive. "Noi siamo orgogliosi – ha proseguito – di quello che la Lega, Zaia e il centrodestra hanno fatto per il Veneto e per i veneti in questi anni. Squadra che vince non si cambia: stiamo crescendo, stanno entrando tanti sindaci, tanti amministratori locali. Sento Luca Zaia tutte le settimane, lo vedrò questa settimana, abbiamo le idee chiare". Nel centrodestra "gli incontri che abbiamo a breve – ha osservato il leader del Carroccio – sono sui temi economici, sulle regionali avremo modo di parlare. Il Veneto vota insieme a Marche, Campagna, Puglia e Toscana, quindi penso che tutti i partiti della coalizione potranno esprimere le loro potenzialità". (ANSA).