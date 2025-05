In concomitanza con il Concorso d’Eleganza Villa d’Este, Villa del Grumello e Villa Sucota di Como ospitano il prossimo fine settimana l’evento “FuoriConcorso-Velocissimo”, dedicato a vetture leggendarie – comprese le “regine” di F1 e rally – che saranno in esposizione dalle 11 alle 20.



Le storiche ville sul Lago di Como diventano teatro di un evento che celebra l’auto come arte. Sono inoltre previsti talk con leggende del motorsport, mostre fotografiche e presentazioni internazionali. Tra le auto esposte, Lancia D24 e Lancia LC1 Martini Racing, Maserati 420M58 Eldorado e MC12 GT1, Ferrari 499P LeMans Winner, 250 GTO, Daytona Gr. 4 ex-NART, 166MM Export “Uovo” e la Osca MT4 Carrera Panamericana. Non mancheranno le Formula 1: Alfa Romeo GP Tipo 159, Maserati 250F e la La F248 F1 del 2006, guidata da Michael Schumacher. Per chi predilige i rally, due icone del settore, le Lancia Delta S4 Martini e la Lancia Statos Alitalia. Ci sarà poi un tributo all’Alfa Romeo con, tra le altre, la 33 TT 12, che dominò il Campionato del Mondo Marche del 1975, guidata anche dal comasco Arturo Merzario.

I biglietti

Il biglietto d’ingresso costa 180 euro (280 per i due giorni) con sconto per residenti a Como (144 euro un giorno, 224 l’intero fine settimana). Sarà proposto anche un ingresso “Vip” da 1000 euro che comprende una serie di bonus e la partecipazione alla cena finale di domenica.

L’organizzatore



“Velocissimo è un omaggio alla velocità come espressione del pensiero italiano, dove tecnica, forma e bellezza convergono in una traiettoria inarrestabile” spiega l’organizzatore Guglielmo MIani. “Il nome stesso si ispira al Futurismo, al culto del movimento, alla passione per la macchina e per la modernità che Marinetti e Sant’Elia hanno saputo trasformare in manifesto. È una dichiarazione di amore per l’automobile come oggetto totale: funzionale, dinamico, potente, ma anche profondamente artigianale. Per me, ogni vettura esposta a FuoriConcorso è come una scultura in movimento: frutto del genio italiano, capace di unire estetica, innovazione e precisione in un unico gesto creativo. La locandina dell’edizione 2025, ispirata al linguaggio visivo delle avanguardie del primo Novecento, racconta proprio questo: la celebrazione della velocità non come fine, ma come forma d’arte. E Como, patria di Sant’Elia, è il luogo perfetto per raccontare questa storia di design, cultura e propulsione verso il futuro”.