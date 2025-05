(ANSA) – PADOVA, 23 MAG – Picchia la moglie davanti ai figli minorenni, finché uno di loro chiama il 112 e lo fa arrestare. L’episodio è avvenuto a Borgo Veneto (Padova) il 18 maggio scorso, ed è stato reso noto oggi. L’uomo, un 39enne albanese, è stato arrestato in flagranza differita per maltrattamenti in famiglia, percosse e minacce ai danni della moglie, una 41enne dell’Est europeo. L’intervento dei militari ha fermato l’uomo che l’aveva percossa, offesa e minacciata di morte. La sua condotta è stata anche registrata dal sistema di videosorveglianza da lui stesso installato nelle stanze dell’abitazione. Su ordine della Procura della Repubblica di Rovigo, il 39enne è stato posto agli arresti domiciliari da un parente. Nell’udienza di convalida, svoltasi il 21 maggio, il Gip del Tribunale ha convalidato la misura e ha disposto nei suoi confronti gli arresti domiciliari con braccialetto elettronico presso un luogo diverso da quello in cui vivono le persone offese. (ANSA).