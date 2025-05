(ANSA) – MODENA, 23 MAG – Il presidente della Repubblica Sergio Mattarella partecipa a Modena, in piazza d’armi del Parco Novi Sad, alla cerimonia del "Mak π 100" degli allievi ufficiali del 205esimo corso ‘Fierezza’ dell’Accademia Militare, che segna i cento giorni mancanti alla promozione al grado di sottotenente dell’Esercito e dell’Arma dei Carabinieri. Il capo dello Stato, che ha passato in rassegna gli schieramenti degli allievi, è arrivato accompagnato dal ministro della Difesa, Guido Crosetto, dal capo di stato maggiore dell’Esercito, generale Carmine Masiello e dal capo di stato maggiore della Difesa, generale Luciano Portolano. La celebrazione è una tradizione che risale al 1840. Gli allievi più anziani cedono a quelli più giovani la "Stecca Accademica", riproduzione in grande scala di un piccolo attrezzo in legno, con una scanalatura centrale, che veniva usato, un tempo, per lucidare i bottoni metallici della giubba dell’uniforme senza sporcarne il tessuto. Prevista anche una dimostrazione pratica delle attività di addestramento e ginnico sportive degli allievi all’interno di uno dei più antichi istituti di formazione militare al mondo. (ANSA).