Ultraleggero precipita a Lurate Caccivio, due feriti gravi. Sono un 55enne e un 66enne

Un aereo ultraleggero è precipitato poco dopo le 16 a Lurate Caccivio nella zona di via Machiavelli, in un grande prato che si trova tra il Centro di Equitazione Lariana e il campo sportivo. Ancora da ricostruire cosa sia successo e perchè il mezzo abbia perso quota. A bordo due uomini di 55 e 66 anni che sono stati soccorsi in codice rosso, massima gravità. Sono stati estratti dal mezzo dai vigili dl fuoco. Imponente la mobilitazione: sono arrivate due ambulanze, due automediche e in volo si è alzato l’elisoccorso per trasportare i feriti in ospedale, uno si trova al Niguarda di Milano e l’altro a Varese. Sul posto anche i carabinieri della compagnia di Cantù assieme alla polizia locale.

Dalle prime informazioni sembra che l’aereo fosse partito da Albenga e stesse tornando a Locarno.

Sul luogo dello schianto è arrivato anche il sindaco del paese Serena Arrighi. “Intanto il mio primo pensiero va ai feriti e alle loro famiglie con l’auspicio che le loro condizioni di salute migliorino – ha detto – siamo a disposizione delle autorità per e attendiamo l’esito degli accertamenti”.

L’area verde dove è caduto il velivolo è stata transennata per consentire i soccorsi, la messa in sicurezza e i rilievi del caso.