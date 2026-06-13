Sicurezza sul Lago Ceresio, piano straordinario per i controlli: al via il coordinamento estivo

Turismo, estate e sicurezza. Sono le tre parole chiave per il Lago Ceresio al centro del quarto Tavolo della Sicurezza convocato dai prefetti di Como e di Varese e organizzato dall’Autorità di Bacino Lacuale Ceresio, Piano e Ghirla.

Focus dell’incontro le strategie per rafforzare prevenzione, controlli e servizi a tutela di residenti, turisti e bagnanti, con un’attenzione particolare al potenziamento del soccorso in acqua e alla collaborazione transfrontaliera.

Nel suo intervento, il Presidente dell’Autorità di Bacino Massimo Mastromarino ha evidenziato come, negli ultimi dieci anni, si sia registrata una forte crescita turistica che deve essere accompagnata da un adeguato potenziamento dei servizi. Fondamentale, dunque, l’importanza di sistemi di comunicazione efficaci per bagnanti e diportisti. Annunciato l’impegno a portare in Assemblea la proposta di individuare risorse aggiuntive per rafforzare i controlli e la sicurezza delle rive, incrementare i servizi di assistenza ai bagnanti e potenziare la presenza di operatori dedicati al salvataggio.

Il prefetto di Como, Corrado Conforto Galli, richiamando le criticità del Lago di Como, interessato da un’intensa pressione della navigazione turistica, ha sottolineato l’importanza di mantenere un sistema di controlli costante e coordinato.

Il Questore di Como, Filippo Ferri, ha confermato il pieno sostegno alle attività interforze e ai controlli già effettuati sul Ceresio.

Il Comandante del Reparto Operativo Aeronavale di Como della Guardia di Finanza, Paolo Zottola, ha sottolineato come il Lago Ceresio sia il primo bacino lacustre in Italia a dotarsi di un sistema di videosorveglianza integrata a supporto delle Fiamme Gialle, attivo in via sperimentale sulla sponda sud, per il monitoraggio in tempo reale di porti, pontili e costa, con l’obiettivo di rafforzare la sicurezza della navigazione e rendere più rapidi gli interventi in caso di emergenza. Marco Magliocco del Reparto Operativo Laghi Guardia Costiera di Milano oltre ad annunciare un’importante riorganizzazione operativa: a partire dal 15 giugno il Reparto Operativo Laghi di Milano assumerà il coordinamento delle attività della Guardia Costiera sui tre Laghi maggiori lombardi, rafforzando il presidio delle acque interne, ha inoltre evidenziato che il Ceresio si configura come un bacino lacuale di crescente interesse operativo.