Tenta la truffa a una coppia di anziani ma l’arrivo del nipote lo metta in fuga. Arrestato

Tenta la truffa ai danni di una coppia di anziani ma l’arrivo del nipote lo mette in fuga. E0 accaduto in via Polano a Como. I poliziotti lo rintracciano e lo arrestano poco dopo. Si tratta di un 20enne tunisino già noto alle forze dell’ordine.

In base a quanto ricostruito le vittime avevano ricevuto alcune telefonate da finiti carabinieri che prospettavano la necessità di verificare la provenienza dei gioielli custoditi in casa in relazione a una presunta rapina avvenuta nei giorni precedenti. Poco dopo, un uomo si è presentato al domicilio dei coniugi, facendosi accogliere in casa con il pretesto di controllare gli oggetti di valore presenti nella cassaforte. L’arrivo del nipote della coppia lo ha messo in fuga.

Ricevuta la segnalazione, le Volanti della questura hanno rintracciato il presunto autore a poche centinaia di metri dall’abitazione. E’ stato trovato in possesso di una modesta quantità di droga, cannabinoidi per la precisione. Al termine degli accertamenti è stato arrestato per tentata truffa aggravata ai danni di persone anziane.