(ANSA) – TRICASE, 24 MAG – Uno spazio di conforto e di comunicazione per i pazienti, i loro familiari e il personale sanitario che ha, come protagonista assoluta, la musica, con la sua capacità di migliorare qualunque percorso terapeutico. Nasce con questi presupposti il percorso di musicoterapia ‘Note di speranza’, introdotto nell’hospice Casa di Betania, centro residenziale della pia fondazione di culto e religione Cardinale Panico, a Tricase (Lecce). Il progetto sarà inaugurato domani (ore 10) e così la musicoterapia diventerà parte integrante del piano di cure palliative attraverso l’attuazione di due sessioni: una mattutina, dalle 9.30 alle 11.30, e una pomeridiana, dalle 16 alle 18. "La musica ha effetti positivi sul miglioramento dell’umore, sulla riduzione degli stati ansiosi e sul rilassamento fisico e mentale – conferma Maria Grazia De Paola, psicologa dell’hospice – con benefici anche sulla percezione del dolore fisico e sulla qualità del sonno". Per questo viene considerata un vero e proprio strumento terapeutico, riconosciuto anche dalle linee guida delle cure palliative. "Anche il personale sanitario – prosegue – sarà parte integrante del percorso sia come beneficiario, attraverso momenti di ascolto e rilassamento volti a contrastare lo stress, sia come co-costruttore di un ambiente di cura sempre più umano e rispettoso dei bisogni della persona". Nella XXIV Giornata del sollievo, spiega l’hospice, la sala della musica sarà dedicata a Vincenzo Maccagnani, il musicista di Brindisi che grazie all’incontro con il fisioterapista Giacomo Contaldo è riuscito a realizzare il suo ultimo sogno: incidere la canzone scritta durante il ricovero a Tricase. Sarà inoltre realizzato un database in cui verranno raccolte le informazioni dei pazienti e i risultati di strumenti psicometrici ad hoc per valutare gli effetti positivi della musica sul tono dell’umore, sui sintomi ansiosi e sulla qualità del sonno. (ANSA).