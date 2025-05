(ANSA) – SAN PAOLO, 26 MAG – Il Padiglione italiano sarà uno dei punti forti del Fispal Food Service, fiera di enogastronomia in agenda dal 27 al 30 maggio presso il Distretto Anhembi di San Paolo, in Brasile. Coordinato dall’ICE – Agenzia Italiana per il Commercio Estero, lo spazio riunisce 13 aziende italiane con l’obiettivo di presentare al pubblico brasiliano l’eccellenza dei prodotti agroalimentari italiani. Il Padiglione Italiano offre inoltre supporto tecnico, informazioni sui prodotti e opportunità di networking con i rappresentanti delle aziende espositrici e i loro partner locali. La presenza italiana rafforza l’impegno per un’alimentazione sana, sostenibile e genuina, valori che rendono l’Italia un punto di riferimento mondiale nella gastronomia, sottolinea Ice in un comunicato stampa. Nel padiglione i visitatori potranno scoprire e degustare oli d’oliva, aceti balsamici, farine speciali, pomodori San Marzano Dop, formaggi artigianali come il Fiordilatte e la burrata, oltre a pasta, olive e carciofi. Tutti prodotti offerti dalle aziende partecipanti, riconosciute per la tradizione e qualità, come Acetificio Andrea Milano, Agrigenus-Bioagri, Casa Rinaldi, Mulino Caputo, Compagnia Mercantile D’Oltremare, Olitalia, Latteria Sorrentina, O Sole e Napule di Calabria, e Trasimeno. Grazie all’azienda Effeuno verranno presentati i forni elettrici professionali ideali per la pizza napoletana. Tre aziende debuttano sul mercato brasiliano: Molini Valente, Pastificio Minardo e Wadi El Nile Italia, presentando innovazione con farine funzionali, pasta biologica e conserve premium. Tra le attrazioni, le degustazioni preparate da Giancarlo Godano, della Leggera Pizzaria – eletta la migliore dell’America Latina dalla guida 50 Top Pizza 2024 – con ingredienti portati direttamente dall’Italia. (ANSA).