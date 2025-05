“Gioisco e mi rallegro con il Carducci per il provvedimento giudiziario che, con un perfetto uso del termine, qualifica come “molestia” il comportamento del Comune di Como”. E’ il commento del consigliere regionale di Forza Italia Sergio Gaddi, che è anche vicepresidente della commissione Cultura di Regione Lombardia e componente dell’assemblea nazionale Unesco, alla luce della sentenza del Tribunale di Como sulla vertenza che divide l’Associazione Carducci e l’amministrazione comunale in relazione agli spazi di viale Cavallotti. Secondo la sentenza, il Comune non può sfrattare l’associazione. E deve ora pagare 7.500 euro a titolo di rifusione delle spese della lite.

“Mi onoro di essere stato amico di Carla Porta Musa e ricordo i suoi occhi che brillavano quando parlava del Carducci, fondato dal padre Enrico: – ha proseguito Gaddi – avrebbe meritato ben altro rispetto da parte di questa amministrazione, che invece è nemica giurata della cultura. Anziché cercare il dialogo e il confronto, la giunta agisce per personalismi e vendette. A questo punto, se il Comune non si inventa altri intralci, credo possa esserci un confronto sereno tra Carducci e Conservatorio, che mi auguro possano convivere nel reciproco rispetto, ma senza pretendere di cancellare le irrinunciabili attività della gloriosa associazione comasca”.