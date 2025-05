Orgoglio lombardo nella robotica educativa: gli studenti della scuola media “Aldo Moro” di Carimate sono stati accolti oggi in Regione Lombardia dall’assessore all’Università, Ricerca e Innovazione, Alessandro Fermi, dopo aver conquistato un risultato storico. I ragazzi, unici in Italia, si sono qualificati per i campionati mondiali della World Robot Olympiad 2025, in programma a Singapore, grazie al brillante risultato ottenuto nella finale nazionale a Trento lo scorso 16 e 17 maggio.

“È emozionante ascoltare il loro percorso – ha dichiarato Fermi –. Sono giovanissimi ma già capaci di grandi cose. Ora speriamo di poterli sostenere anche economicamente per permettere loro di partecipare alla fase mondiale”.

L’istituto di Carimate crede da anni nella robotica educativa, come sottolinea la dirigente Stefania Terraneo: “Dal 2014 investiamo su problem solving e inclusione, partecipando a competizioni internazionali come la First Lego League e la WRO. Abbiamo già rappresentato l’Italia in sei finali mondiali”.

I ragazzi, guidati dai coach Davide Zeppa, Daniele Brioschi, Alessandro Bettelli e Matteo Orsenigo, hanno progettato robot autonomi con tecnologia Lego Education, distinguendosi tra migliaia di coetanei da tutto il mondo.

Ora, tramite il comitato “Ragazzi per la robotica”, la scuola è impegnata nella raccolta fondi per finanziare la trasferta a Singapore, dove gli studenti potranno mettere alla prova le loro competenze in uno dei palcoscenici internazionali più importanti per la robotica educativa.