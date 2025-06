(ANSA) – MATERA, 03 GIU – E’ di un morto, un uomo di 60 anni, e di tre feriti il bilancio di un incidente stradale avvenuto la notte scorsa – per cause in fase di accertamento – sulla strada Saurina, in territorio di Stigliano (Matera). Nell’incidente sono rimaste coinvolte due automobili e la strada è rimasta chiusa al traffico per circa tre ore. Sul posto hanno operato Vigili del fuoco, Carabinieri e il 118 Basilicata soccorso. (ANSA).