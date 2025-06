Il piano di Protezione civile è stato attivato per lo scenario di rischio esondazione del lago. A Como resta chiusa la prima corsia del Lungolago, a causa dell’allagamento provocato dalla fuoriuscita di acqua dai tombini per le pompe non ancora funzionanti. Intanto, il Lario resta osservato speciale. Il livello ha superato i 111 centimetri sopra lo zero idrometrico e le piogge previste per oggi, con i rovesci e i temporali annunciati per stasera, destano preoccupazione. La protezione civile di Regione Lombardia ha emesso allerta gialla – criticità ordinaria – per rischio idrogeologico su Lario e Prealpi occidentali dalle 12 alle 2 della notte.

In mattinata, dopo un sopralluogo sul Lungolago, la polizia locale ha deciso di deviare il percorso del trasporto pubblico locale nell’ora di punta, dalle 7.15 circa alle 9.

“La situazione per ora è stabile – spiegano dalla polizia locale – La giornata resta un’incognita. Prenderemo provvedimenti in base alle condizioni del traffico e all’andamento dei livelli del lago”.