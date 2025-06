(ANSA) – BRUXELLES, 05 GIU – "Gli Stati Uniti sono orgogliosi di essere qui al fianco dei nostri alleati, ma il nostro messaggio continuerà a essere chiaro: deterrenza e pace attraverso la forza. Ma non può trattarsi di fare affidamento" soltanto sugli Usa: "Non può e non dev’esserci una dipendenza dall’America in un mondo con molte minacce, nel quale l’America è pronta a contribuire ad affrontarle". Lo ha detto il segretario americano alla Difesa, Pete Hegseth, in un punto stampa con il segretario generale della Nato, Mark Rutte, prima della ministeriale Difesa dell’Alleanza. "Ogni Paese deve contribuire con il 5%" di spesa per la difesa", ha aggiunto. (ANSA).