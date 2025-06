(di Andrea Frigo e Luca Urgu) (ANSA) – NUORO, 06 GIU – Si chiude alla mezzanotte di oggi la campagna elettorale per le amministrative che consegneranno un nuovo sindaco alla città di Nuoro dopo il finale di legislatura con il commissario. Si vota domenica 8 giugno, dalle 7 alle 23, e lunedì 9, dalle 7 alle 15. Nella città natale della presidente della Regione Sardegna Alessandra Todde, la sfida più attesa è tra il deputato del M5s Emiliano Fenu, per il campo largo di centrosinistra, con sette liste e 145 candidati, e l’ex senatore di Pd e Iv, Giuseppe Luigi Cucca, oggi esponente di Azione, con Alleanza per Nuoro: sei liste civiche sostenute dal centrodestra (ma senza simboli di partito) e 123 aspiranti consiglieri. Due gli outsider: Lisetta Bidoni (Lista Progetto per Nuoro con 24 candidati) e Domenico Mele (Democrazia sovrana popolare con 16 candidati). L’eventuale turno di ballottaggio è previsto domenica 22 e lunedì 23 giugno. Questa sera i candidati chiuderanno la campagna elettorale in quattro luoghi diversi della città, ma molto vicini tra loro. Fenu ha scelto piazza Satta, Bidoni la biblioteca Satta, Cucca piazza Asproni e Mele piazza San Giovanni. Per il M5s sardo, a un anno dalla vittoria alle regionali, si tratta di un primo banco di prova: Nuoro, come detto, è la città di Alessandra Todde – che sta vivendo un periodo non facile con il caso della decadenza e i continui inviti dell’opposizione a dimettersi – e il campo largo punta proprio su un esponente pentastellato che, in caso di successo, lascerebbe la Camera dei deputati. Sono chiamati alle urne 29mila votanti, duemila in meno rispetto alla precedente tornata di cinque anni fa. Ecco nel dettaglio come si presentano ai nastri di partenza i due principali sfidanti: Emiliano Fenu è sostenuto da M5s (21 candidati), Alleanza Verdi Sinistra (17), Unità Emiliano Fenu sindaco (23), Sinistra Futura (20), Riformisti per Nuoro (24), Partito socialista italiano (22), Progressisti Nuoro Libero (18). Giuseppe Luigi Cucca può contare sul sostegno di sei liste: Giuseppe Luigi Cucca sindaco (24 candidati), Forza Nuoro al centro (24), Siamo Nuoro (18), Cambiamo Nuoro ora (19), Psd’Az (18) e Riformiamo Nuoro (20). Oltre Nuoro, in Sardegna si vota anche a Oniferi, Monastir, Cardedu, Goni, Soleminis e Luras, tutti con meno di 15mila abitanti e dove dunque non è previsto il ballottaggio. (ANSA).