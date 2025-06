(ANSA) – ROMA, 06 GIU – Grande successo di pubblico per la 16ª tappa del Tour Mediterraneo Vespucci. Oltre 66.000 persone hanno visitato il Villaggio IN Italia e l’Amerigo Vespucci nella 16/ma tappa del tour Mediterraneo a Civitavecchia. Più di 57.000 sono coloro che hanno avuto l’opportunità di salire a bordo della nave scuola della Marina Militare. In totale sono quasi 100 mila i visitatori nelle due tappe laziali del tour, Gaeta e Civitavecchia. Oltre al fascino senza tempo della "nave più bella del mondo" tra gli eventi che hanno contribuito al successo della tappa, è proseguita l’iniziativa "Il Vespucci incontra la cultura", promossa dal ministero della Cultura e da Difesa Servizi, che ha messo a disposizione biglietti a tariffa ridotta per visitare il Museo archeologico nazionale di Civitavecchia. Distribuito su una superficie di più di 12.500 metri quadri, anche a Civitavecchia il Villaggio IN Italia ha permesso ai visitatori di conoscere l’esperienza del Tour Mondiale e del Villaggio Italia, nata da un’idea del ministro della Difesa Guido Crosetto, sostenuta dalla Difesa e da 12 ministeri, con l’obiettivo di promuovere le eccellenze del Made in Italy portando in giro per il mondo la cultura, la storia, l’innovazione, la gastronomia, la scienza, la ricerca, la tecnologia e l’industria che fanno dell’Italia un Paese universalmente apprezzato. Il progetto Tour Mediterraneo Vespucci – Villaggio IN Italia è una produzione in partenariato pubblico-privato di Difesa Servizi e Ninetynine. La sedicesima tappa del Tour Mediterraneo Vespucci ha avuto una copertura informativa di oltre 900 pubblicazioni tra quotidiani, siti, tv, radio e agenzie nazionali e locali, 17 milioni di visualizzazioni sui canali social del Tour Vespucci, oltre un milione di interazioni e la creazione di oltre 39.000 contenuti da parte degli utenti che, per commentare, hanno usato principalmente la parola "eleganza". (ANSA).