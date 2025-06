Sono in arrivo anche in Veneto alcuni dei bambini feriti di Gaza, che verranno curati in Italia. Negli ospedali della regione, dopo la disponibilità manifestata dal presidente Luca Zaia a nome della sanità veneta, arriveranno 5 bambini: due di questi saranno ricoverati all’ospedale di Verona, due a Padova, mentre per il quinto è in corso di valutazione la destinazione più appropriata. Il loro arrivo è previsto intorno alla metà della prossima settimana. A Padova, peraltro, è già ospite della Pediatria un bambino di 10 anni affetto da leucemia, accolto il 14 maggio scorso assieme alla mamma e ad una sorellina di 4 mesi. Un altro piccolo da Gaza era invece già stato ricoverato nell’ospedale della città euganea a febbraio. La scuola di Medicina padovana, tra le altre specialità, per la grande esperienza nella chirurgia plastica. Qui verranno ricoverati un bambino di 8 anni, con ferite ad un occhio, e un altro di 2 anni, che durante i i bombardamenti nella Striscia ha riportato ustioni e ferite multiple. (ANSA).