(ANSA) – CAGLIARI, 06 GIU – Seconda ondata di calore in Sardegna con l’avvio della stagione turistica dopo la prima della settimana scorsa. Sono attese temperature che potranno arrivare domenica anche a 40 gradi nelle zone interne, ma già domani nel Campidano, nel basso Oristanese e nella piana di Ottana i valori raggiungeranno i 37-38 gradi. La protezione civile regionale ha, pertanto, emanato un avviso di condizioni meteo avverse a partire dal 7 giugno sino alle 18 di domenica 8 per l’ulteriore "aumento delle temperature massime che raggiungeranno valori localmente molto elevati nelle zone interne e sul settore meridionale dell’Isola – si legge nell’allerta – sul settore meridionale si prevedono temperature massime localmente molto elevate anche per la giornata dell’8 giugno". Nella città di Cagliari, però, nessun bollino rosso del ministero della Salute per le ondate di calore. "A causa dell’anticiclone delle Azzorre, con scarsa circolazione e l’aria stagnante già si registra un aumento delle temperature sino a 29-30 gradi a Cagliari – spiegano dall’Ufficio Meteo dell’Aeronautica militare della base di Decimomannu – un incremento dei valori sarà più sentito nei prossimi giorni con picchi di 36/37 gradi e, nelle zone interne, 40 gradi percepiti. Questa situazione rimarrà tale sino a domenica. Poi tra domenica e lunedì farà ingresso aria un po’ più fredda, per i venti dai quadranti nord occidentali (maestrale, ndr) anche se non particolarmente intensi. Questo dovrebbe smorzare quest’afa percepita abbassando le temperature". (ANSA).