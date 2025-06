(ANSA) – LA SPEZIA, 09 GIU – Un palco galleggiante sul mare attraccato nei pressi dell’Amerigo Vespucci, con duecento tra orchestrali, cantanti e figuranti, ospiterà alla Spezia il "Simone Boccanegra" di Giuseppe Verdi il 19 e 20 giugno prossimi. L’opera è uno degli eventi legati al centenario del Palio del Golfo, promosso dal Comune della Spezia, dal Comitato delle Borgate e da Italian Blue Growth. "Un’opera che tocca la storia della città che parte proprio da Simon Boccanegra, il doge che creò la Podesteria della Spezia nel 1343, e arriva al Vespucci, simbolo delle scelte politiche realizzate durante il Risorgimento con la costruzione dell’arsenale marittimo voluto da Cavour nel 1862", spiega il sindaco Pierluigi Peracchini. L’evento rientra tra gli spettacoli di La Spezia Lirica Forum ideato da Gli Amici del Loggiato. "Il Simon Boccanegra è un’opera, incredibilmente poco realizzata, che celebra il mare e che lancia un messaggio di pace", sottolinea il presidente dell’associazione, Maurizio Caporuscio. Le audizioni per lo spettacolo site-specific, con scenografie di Franco Armieri, sono iniziate a marzo. "Abbiamo avuto 110 candidati provenienti da tutte le parti del mondo e ne sono rimasti 14 – spiega il direttore artistico Roberto Sérvile -. Ho avvertito in loro una voglia di superare sé stessi nonostante siano tutti debuttanti nei ruoli". Parte del retropalco è stata ricavata sotto la scenografia per ovviare alla mancanza di spazi. Le scene sono state realizzate a Catania, i costumi a Reggio Emilia. "Il Vespucci è di per sé già un’opera d’arte", dice il regista Mauro Panizza che l’anno scorso portò la Madama Butterfly di Puccini sul ponte di volo della portaeromobili Garibaldi. "Questa operazione è ancora più complessa. Mi sento il regista più invidiato del pianeta". La nave scuola della Marina Militare sarà ormeggiata a Molo Italia, di fronte al centro storico della città, pochi giorni prima di entrare in arsenale per la sosta lavori che chiude due anni di navigazione sui mari del mondo. "Quello tra la Spezia e la sua base navale è un rapporto indissolubile che guarda al mare – sottolinea l’ammiraglio Flavio Biaggi, comandante marittimo Nord -, i cui valori sono riassunti in nave Vespucci: sfida, sacrificio, dedizione e rispetto del mare stesso". (ANSA).