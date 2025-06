(ANSA) – ROMA, 11 GIU – Nell’Aula di Palazzo Madama si approva con 76 sì e 57 no il disegno di legge che contiene disposizioni in materia di economia dello spazio. Il provvedimento del governo, già approvato alla Camera lo scorso 6 marzo, diventa così definitivo. Molto critiche le opposizioni che continuano a parlare di "un regalo a Starlink" di Elon Musk. La maggioranza, invece, difende il testo parlando di "necessaria armonizzazione con la normativa internazionale" per un mercato "sempre più importante e sempre più aperto all’iniziativa privata". Anche se il relatore Adriano Paroli (FI) parla di "testo migliorabile". (ANSA).