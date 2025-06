(ANSA) – TORINO, 12 GIU – Tre bambini provenienti da Gaza, accompagnati dalle famiglie, sono arrivati nella notte all’ospedale Regina Margherita di Torino. Sono Aser, 2 anni affetto da patologia cardiaca, Maryam, una bimba di 2 anni e mezzo con patologia cardiaca e immunodeficienza e Asaad, 8 anni, u piccolo che ha perso un arto e con numerose ferite da schegge e ustioni sul 15 per cento del corpo. Dai primi esami risultano in condizioni stabili e in buono stato di nutrizione e sono stati immediatamente presi in carico dai medici e dal personale sanitario dell’ospedale e in queste orecontinuano gli esami e le visite per approfondire le condizioni della loro salute. "Nei prossimi giorni verranno sottoposti ad accertamenti diagnostici per valutare lo stato della malattia e pianificare le cure. Ringraziamo la rete di associazioni del terzo settore, in particolare Ugi e Associazione bambini cardiopatici, grazie alle quali sarà possibile accogliere le loro famiglie. Ancora una volta il Piemonte e l’ospedale Regina Margherita si confermano modello di cooperazione internazionale e di solidarietà" dichiara Franca Fagioli, direttrice del dipartimento di Patologia e cura del bambino del Regina Margherita. "Ancora una volta il Piemonte è in prima fila per la solidarietà internazionale e accoglie bambini bisognosi di cure, con le loro famiglie in fuga da una zona di guerra. In queste ore i piccoli sono stati presi in carico dall’ospedale, che si occupa anche di ospitare le famiglie, e si stanno svolgendo tutti gli apprendimenti per poter offrire loro la migliore assistenza e cura, al sicuro, in un luogo di eccellenza sanitaria e lontano dagli orrori della guerra" dichiarano il presidente della Regione Piemonte Alberto Cirio, e gli assessori alla Sanità, Federico Riboldi e alla Cooperazione internazionale Maurizio Marrone. (ANSA).