(ANSA) – ROMA, 13 GIU – Fino a domenica il termometro salirà e i cieli saranno in prevalenza azzurri, salvo qualche rovescio pomeridiano sulle Alpi, più diffuso sabato sulle Dolomiti. Poi, dal pomeriggio del 15, una piccola massa d’aria atlantica in discesa dalla Normandia, trasformerà il calore accumulato in questi giorni in temporali anche violenti. E’ quanto annuncia Lorenzo Tedici, meteorologo del sito www.iLMeteo.it. "Nelle prossime 72 ore – afferma – il sole splenderà su tutto lo Stivale. Le massime raggiungeranno i 35-36°C da Nord a Sud con picchi locali di 38°C a Firenze e Bologna, 37°C a Roma, 40°C in Sicilia e 42°C in Sardegna". Da domenica pomeriggio i temporali scenderanno dalle Alpi verso la Pianura Padana e le temperature caleranno. "Si temono acquazzoni anche con grandine e colpi di vento – continua Tedici – dapprima tra Piemonte orientale, Lombardia ed Emilia poi in serata anche sul Nordest". Lunedì a rischio maltempo saranno le regioni adriatiche, dapprima al Nord e poi, dal pomeriggio, anche al Centro. Le massime si attesteranno attorno ai con 32-34°C. Martedì e mercoledì, infine, l’instabilità dovrebbe insistere solo al Sud con frequenti scrosci di pioggia in un contesto comunque soleggiato. Nel dettaglio: – Venerdì 13. Al Nord: sole e sempre più caldo. Al Centro: caldo intenso e tanto sole. Al Sud: soleggiato e molto caldo. – Sabato 14. Al Nord: caldo intenso e tanto sole; qualche temporale sulle Alpi. Al Centro: caldo intenso e tanto sole. Al Sud: caldo intenso e tanto sole. – Domenica 15. Al Nord: caldo intenso e tanto sole; peggiora dal pomeriggio. Al Centro: caldo intenso e tanto sole. Al Sud: caldo intenso e tanto sole. Tendenza: arrivano dei temporali, a tratti forti specie fino a martedì. (ANSA).