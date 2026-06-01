Inseguito a piedi dalla polizia in centro Como, arrestato 27enne marocchino

Inseguimento sabato pomeriggio a Como, da piazza Vittoria a via Parini, nel centro città affollato di comaschi e turisti. La polizia ha controllato un 27enne marocchino che ha ammesso di essere in possesso di hashish. Inizialmente è apparso collaborativo, poi all’improvviso ha spinto con forza gli agenti ed è fuggito, subito inseguito dai poliziotti che lo hanno bloccato poco dopo. E’ stato arrestato per resistenza a pubblico ufficiale e detenzione di sostanze stupefacenti ai fini di spaccio. Gli agenti, durante l’inseguimento hanno anche recuperato un panetto di hashish di 100 grammi, che il 27enne ha cercato di buttare via senza farsi notare. Addosso aveva anche 250 euro. Nella sua abitazione, i poliziotti hanno trovato poco più di 1.400 euro contanti, ritenuta l’incasso della vendita della droga.