Nuova carta d’identità, lunghe attese in Comune a Como: “40 persone in coda pur con l’appuntamento”

Mattinata di disagi per i cittadini comaschi che avevano preso appuntamento per il rinnovo della carta d’identità. I documenti in versione cartacea, è noto, scadranno a inizio ad agosto e verranno definitivamente sostituiti da quelli elettronici, pertanto è iniziata già da tempo, la corsa all’ufficio anagrafe per procedere e il Comune ha predisposto gli slot per prendere appuntamento. Stamattina un telespettatore ha segnalato alla redazione una situazione particolarmente critica. “Da maggio mi hanno dato l’appuntamento oggi, dopo 20 giorni, sono arrivato un quarto d’ora in anticipo e ho trovato una quarantina di persone in coda – ha spiegato – inoltre almeno in una prima fase era operativo uno sportello soltanto”.

La corsa a rifare il documento aveva già creato lunghe file nelle scorse settimane.