Pulmino fuori strada nella notte a Gera Lario, nove feriti

Il conducente di un pulmino che stava percorrendo la Regina ha perso il controllo del mezzo nella notte a Gera Lario. Il mezzo è uscito di strada e nel grave incidente sono rimaste ferite nove persone. La dinamica è al vaglio dei carabinieri della stazione di Alta Valle Intelvi, ma dalle prime ricostruzioni non ci sarebbero altri veicoli coinvolti.

Le persone sul pulmino sarebbero tutte addetti alla sicurezza che avevano lavorato per un concerto a Erba e stavano andando in direzione di Menaggio, dove alloggiavano in un ostello. L’incidente è avvenuto alle 2.30 circa della notte scorsa.

Il pulmino senza controllo è uscito di strada ed è andato a sbattere contro un muro. Feriti tutti gli occupanti. Uno in particolare ha riportato fratture agli arti ed è in condizioni serie. Ingente la mobilitazione dei soccorsi. A Gera Lario sono intervenuti l’elisoccorso di Sondrio, due automediche e ambulanze da Bellano, Colico, Mandello del Lario e Dongo, i vigili del fuoco, i carabinieri e i tecnici dell’Anas.

Il ferito in condizioni più gravi, una donna di 26 anni, è stato trasportato in elicottero all’ospedale San Gerardo di Monza. Gli altri sono stati accompagnati al Moriggia Pelascini di Gravedona ed Uniti e nel presidio di Lecco. Nessuno fortunatamente sarebbe in condizioni critiche.