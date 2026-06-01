Acqua, idratazione e salute. Se ne parla stasera su Etv con il dottor Mario Guidotti

Torna stasera, pochi minuti dopo le 20, l’appuntamento con Etg+Salute.
Tema-guida della puntata sarà l’acqua. In questi giorni di caldo anomalo il tema dell’idratazione torna di stretta attualità. Beviamo a sufficienza? il fabbisogno cambia in base all’età? La sete è un indicatore affidabile oppure compare quando iniziamo a essere già disidratati? Bere poco cosa comporta?
In studio come sempre il dottor Mario Guidotti.
Linee telefoniche aperte per intervenire in diretta, portare esperienze e riflessioni. A disposizione dei telespettatori per chiamare in diretta il numero 031.3300655 e la linea whatsapp 335 708 4396.