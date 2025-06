(ANSA) – TORINO, 25 GIU – Giornata da bollino rosso oggi in Piemonte per il caldo in cinque province su otto: Torino Biella, Cuneo, Novara e Vercelli, con temperature massime anche fino a 37 gradi. Per Alessandria Asti e Verbania il bollino per le ondate di calore è invece arancione. Le previsioni sono dell’Arpa (Agenzia regionale per la protezione dell’ambiente) del Piemonte. Per la città di Torino e l’area metropolitana il bollino è rosso, con un eccesso di eventi sanitari previsto medio. Il bollino rosso (grado tre su una scala di tre) indica un forte disagio bioclimatico, elevato e persistente da almeno tre giorni. Nel caso di Torino i giorni consecutivi sono arrivati a otto. Le previsioni meteorologiche sono di cielo sereno o poco nuvoloso, con deboli rovesci o temporali sparsi sulle aree montane e pedemontane alpine dal pomeriggio e la possibilità di qualche locale sconfinamento in pianura dalla serata. Lo zero termico è a 4.600 metri di giorno, in calo in serata a 4.400 metri a nordovest e a 4.500 metri a sudest. (ANSA).