(ANSA) – PORDENONE, 01 LUG – I finanzieri del comando provinciale di Pordenone hanno denunciato, per truffa aggravata, alla Procura Militare di Verona, un sottufficiale dell’Aeronautica militare per aver avviato, senza autorizzazione, una florida attività imprenditoriale, grazie alla quale, in 10 anni, ha incassato circa 570mila euro. Le indagini hanno fatto emergere la disinvoltura di un sergente maggiore che, senza alcuna autorizzazione – peraltro impossibile date le finalità – aveva avviato, in violazione alla disciplina sul cumulo degli incarichi, prevista dal D.Lgs 165/2001, una vera attività commerciale "sconosciuta al fisco", di compravendita di giochi di magia e pellet e, in un caso, di un’auto. Il fatto è stato segnalato anche alla Procura della Corte dei Conti del Friuli Venezia Giulia e, tramite il Nucleo speciale anticorruzione della Guardia di Finanza, all’Ispettorato per la Funzione Pubblica, deputato ad attivare l’Amministrazione Difesa per il recupero dei compensi guadagnati dalle prestazioni svolte senza autorizzazione. (ANSA).