(ANSA) – FIRENZE, 02 LUG – La Divisione Vittorio Veneto, con quartier generale alla caserma Predieri di Firenze, ha assunto il ruolo di ‘Land Component Command’, la componente terrestre, dell’Allied Reaction Force (Arf) della Nato, forza ad alta prontezza dell’Alleanza atlantica che ha il compito di garantire una risposta rapida ed efficace alle crisi globali, in tutti i domini operativi. Il passaggio di consegne al comando della Arf è in sostituzione della Prima Divisione del Regno Unito (1st Uk Division). "Da oggi – spiega l’Esercito italiano su X – la Divisione, già parte integrante del Nato Military Body quale Mnd-South, coordinerà l’impiego delle forze terrestri fornite dai Paesi alleati, inclusa la Brigata Alpina ‘Julia’". "La guida italiana dell’Arf – si legge ancora – rappresenta la conferma della prontezza e della credibilità delle Forze Armate italiane all’interno dell’Alleanza e del ruolo della Difesa a salvaguardia della nostra libertà, nel pieno rispetto dei valori costituzionali". La ‘Divisione Vittorio Veneto’ con decorrenza 1 luglio resterà un anno al comando della componente terrestre dell’Arf. I comandi e le unità assegnati all’Arf provengono da tutti i Paesi membri della Nato con un sistema a rotazione. L’Arf può essere schierata immediatamente su ordine del comandante supremo alleato in Europa (Saceur). (ANSA).