“I Concerti di Maggio”, nuovo successo per la serata proposta alla chiesa di Breccia

Nuovo successo ieri sera per il secondo appuntamento de “I Concerti di Maggio” 2026, la rassegna organizzata dalla Associazione Musicale Amici dell’organo nella chiesa parrocchiale di San Cassiano a Breccia-Como.

Il dialogo tra organo e violino, interpretato dai musicisti Marco Ruggeri e Lina Uinskyte, un duo costituitosi nel 2012 e oggi tra i più apprezzati in Italia, ha coinvolto il pubblico in un percorso ricco di emozioni e perfetta sintonia tra i due strumenti. Il repertorio presentato ha spaziato da Bach fino ad autori contemporanei.

Il prossimo appuntamento è fissato per domenica 17 maggio, sempre alle 21 nella chiesa di Breccia, con il concerto per organo di Elisabeth Zawadke, docente del Conservatorio di Como. L’ingresso è libero e gratuito.