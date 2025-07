(ANSA) – TORINO, 02 LUG – C’è una pausa nella forte e lunga ondata di calore che a Torino non ha dato tregua per quattordici giorni e in modo analogo nel resto del Piemonte. Dopo i temporali sparsi della notte, in qualche caso anche violenti, come in Val di Susa nel Torinese e in qualche zona del Vco, come a Verbania, le temperature sono drasticamente scese, con le minime anche sotto i 20 gradi, e le massime non oltre 30. Azzerati dunque i bollini per il caldo e oggi tutto il Piemonte è verde, cioè a livello zero nella scala del disagio bioclimatico per la popolazione, secondo il bollettino emesso dall’Arpa (Agenzia regionale per la protezione dell’ambiente). Il capoluogo ha faticato di più a perdere il calore accumulato nelle due settimane roventi, quindi le temperature non sono scese fino a stamattina, quando ancora qualche lieve pioggia a tratti ha consentito di percepire la frescura che nelle altre province è stata evidente già della tarda serata. Le previsioni meteorologiche dicono che si tratta però solo di una tregua dal caldo, dal momento che già domani le temperature dovrebbero vedere un rialzo, ma ancora con piogge sui rilievi. (ANSA).