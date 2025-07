(ANSA) – MILANO, 05 LUG – Brusco calo delle temperature e allerta gialla, dalle prime luci dell’alba, a Milano, dove in mattinata su larga parte della città ha anche debolmente piovuto per un paio d’ore. Una situazione che si ripete analogamente in diversi altri capoluoghi della Lombardia, tutti interessati dal repentino abbassamento della colonnina di mercurio dopo il caldo soffocante dei giorni scorsi. A Milano si è passati dai 36 gradi di ieri ai 29 della massima prevista per oggi. Il tempo registra infatti già ampie schiarite e nel pomeriggio è previsto il sole. Nuovi temporali, anche molto forti, sono previsti dalla serata e domani. Intensi rovesci previsti, domani in serata, anche a Brescia, Como, Mantova, con le massime che si assesteranno intorno ai 30 gradi. Secondo l’Arpa della Lombardia (una delle regioni da oggi in allerta gialla) il tempo nella regione padana vede "l’ondata di calore nella sua fase finale ma il forte disagio da calore persisterà per un paio di giorni soprattutto nei settori meridionali. Le condizioni meteorologiche danno tempo variabile con possibilità di locali rovesci e temporali, ma anche ampio soleggiamento soprattutto sulla pianura. Domenica condizioni ancora più instabili con acquazzoni diffusi a causa delle correnti settentrionali che porteranno anche temperature in calo, da lunedì massime in pianura tra 25 e 30 gradi". (ANSA).