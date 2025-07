(ANSA) – MILANO, 06 LUG – Cresce l’allerta per il maltempo in Veneto, e sale da gialla ad arancione. Il Centro funzionale decentrato della Protezione civile del Veneto ha dichiarato il livello di preallarme (criticità arancione) per temporali su tutto il territorio regionale con l’eccezione dell’Alto Piave fino alle 9 di lunedì 7 luglio., Si prevedono temporali anche molto forti, vento e grandinate. La situazione migliorerà nel pomeriggio di domani ma con nuove piogge intense e grandinate in serata. Per questo fino alle 9 di martedì 8 l’allerta per temporali sarà gialla in tutto il Veneto. (ANSA).