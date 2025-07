(ANSA) – ROMA, 07 LUG – Downburst, cumulonembo e supercella, ma anche tornado, uragano e Medicane: sono termini fino a qualche anno fa inutilizzati ma che negli ultimi anni sentiamo sempre di più e abbiamo imparato a conoscere. Sono solo alcune delle oltre 130 parole inserite nel Glossario della meteorologia creato da iLMeteo.it, il primo sito italiano di previsioni meteorologiche con una media di 30 milioni di utenti unici al mese, e Zanichelli, editore del Vocabolario della lingua italiana Lo Zingarelli. La meteorologia è ormai una parte imprescindibile della vita quotidiana degli italiani: secondo un sondaggio BVA Doxa per iLMeteo.it, infatti, 2 italiani su 3 dichiarano di consultare i siti meteorologici quotidianamente. Per questo è importante avere dimestichezza con le parole della meteorologia, soprattutto nel secolo del cambiamento climatico. Sono anche i neologismi meteorologici nati in questi ultimi anni ad aver spinto iLMeteo e Zanichelli a collaborare: nasce così un Glossario della meteorologia, sintetico ma puntuale, con tutti i principali termini che riguardano questa scienza estratti dal Vocabolario della lingua italiana Lo Zingarelli, di cui è appena uscita l’edizione 2026. Il Glossario, consultabile sul sito de iLMeteo.it, contiene parole evergreen – come pioggia, libeccio o rugiada – accanto a termini fino a qualche anno fa desueti – come favonio e radiosonda – o addirittura vicino a veri e propri neologismi, come supercella e rainout. Se fino a qualche anno fa fenomeni come ciclone, urgano o tornado apparivano lontani da noi, oggi imbattersi in uno di questi eventi non è più impossibile e conoscerne le peculiarità aiuta a capire cosa accade intorno a noi e come comportarci. Così come oggi, rispetto a 30 anni fa, non è così difficile imbattersi nel Medicane, il "ciclone tropicale che si manifesta nel mare Mediterraneo". "Il cambiamento climatico ha risemantizzato il nostro vocabolario meteorologico – spiega Emanuele Colli de iLMeteo.it – Ci sono termini che sono entrati nel linguaggio e con cui oggi le persone devono familiarizzare. Se è vero che consultare le app sul tempo atmosferico è ormai una mania, conoscerne le novità e gli sviluppi, anche rispetto al linguaggio, è necessità". "Siamo convinti che il Vocabolario – ha spiegato Alberto Di Maurizio, direttore Marketing e Comunicazione di Zanichelli – sia uno strumento fondamentale per comprendere, attraverso una buona conoscenza della lingua italiana, la complessità del mondo che ci circonda". (ANSA).