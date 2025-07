(ANSA) – SASSARI, 11 LUG – Un vasto incendio, scoppiato nel Sassarese, ha richiamato in volo tre Canadair da Olbia, due elicotteri leggeri dalle basi di Limbara e Anela e il Super Puma da Alà dei sardi. Il fronte del fuoco si è esteso in serata e la macchina antincendi regionale e nazionale ha dovuto lavorare con estrema complessità per salvare dalle fiamme una parte di macchia mediterranea e sughereta in località Lu Sassu nel comune di Nulvi. Sul posto sono intervenute anche due squadre dell’Agenzia Forestas, i Barracelli di Sedini, Nulvi, Laerru e i volontari di Tergu-Jerico. E’ invece stata minacciata dal fuoco un’area di servizio e una linea aerea Terna di Alta Tensione nelle campagne di Loculi (Nuoro), in località Crastu Ruju. Anche in questo caso le operazioni sono ancora in corso e sono stati effettuati lanci di estinguente da due elicotteri leggeri e da un Super Puma. Complessivamente in Sardegna oggi sono stati registrati 15 roghi. (ANSA).