Bellagio, infortunio in un cantiere. Controlli dei carabinieri, multa e attività sospesa

Nei giorni scorsi, i carabinieri di Pognana Lario sono intervenuti in una struttura alberghiera di Bellagio, dove i vigili del Fuoco e i sanitari del 118 stavano prestando soccorso a un operaio 43enne, dipendente di un’impresa edile impegnata nei lavori di ristrutturazione dell’immobile. L’uomo è rimasto gravemente ferito dopo essere precipitato da un’impalcatura all’altezza del 4° piano dello stabile.

Gli accertamenti eseguiti nell’immediatezza dai militari sul rispetto della normativa in materia di salute e sicurezza nei luoghi di lavoro, hanno consentito di riscontrare numerose irregolarità. Al termine delle verifiche, i carabinieri hanno denunciato il 66enne amministratore unico dell’impresa esecutrice dei lavori, ritenuto responsabile di lesioni personali colpose per l’omessa protezione delle aperture sul vuoto e dell’impiego del lavoratore infortunato stesso con contratto di lavoro scaduto e non rinnovato, e il 63enne responsabile della sicurezza del cantiere, per violazioni della normativa antinfortunistica. E’ stata inoltre sospesa l’attività dell’impresa e sono state elevate sanzioni per complessivi 39mila euro.