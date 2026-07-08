Variante della Tremezzina, domani il terzo Tavolo regia di cantiere

Variante della Tremezzina, è arrivata la data tanto attesa, quella del 9 luglio e della terza riunione del Tavolo regia di cantiere annunciata da mesi per fare il punto sui lavori e sulle novità che interessano il territorio. L’appuntamento è per domani mattina in Municipio a Menaggio.

L’incontro, a cui siedono i sindaci del Lago, i rappresentanti istituzionali, l’impresa che si è aggiudicata il maxi appalto e Anas, inizialmente era previsto per la metà di maggio ed è slittato di circa due mesi. Domani saranno presenti, per Anas, l’amministratore delegato Claudio Andrea Gemme e il responsabile della Struttura Territoriale per la Lombardia, Matteo Castiglioni.

Intanto i lavori per la Variante procedono e, novità delle ultime settimane, sarebbero ripresi anche in galleria a Griante, il portale nord della Ca’ Bianca, dove erano fermi da lungo tempo. Qui sono ricominciate anche le esplosioni, necessarie per procedere con gli scavi nel tunnel. Qualcosa si muove, dunque, anche a Griante e non soltanto a Colonno. Ma i lavori non procedono ancora spediti come si attende da tempo e non si hanno ancora risposte certe sull’ipotesi degli operai attivi 7 giorni su 7. Ipotesi per la quale era stato avviato anche uno studio commissionato da Anas che potesse verificarne la fattibilità, anche a livello viabilistico, con i mezzi da cantiere in circolazione sulla Regina durante i weekend nei mesi di maggior afflusso turistico.

La speranza è che dalla riunione di domani arrivino le risposte tanto attese, a partire dal nuovo cronoprogramma dei lavori, che dovrebbe scandire i tempi degli interventi per i prossimi mesi e anni. ? facile prevedere che l’eventuale accelerazione e l’obiettivo di vedere una ripartenza del cantiere a pieno ritmo possa arrivare a settembre o addirittura a ottobre, quando si avrà alle spalle il boom della stagione turistica.

“Speriamo arrivino delle risposte definitive – dichiara il presidente della Provincia di Como e coordinatore del Tavolo, Fiorenzo Bongiasca – Anas ha chiuso il contratto con l’impresa, dunque dovrebbe aver definito i tempi dei lavori e quantificato i costi. Intanto, l’aumento di operai al lavoro e mezzi di cantiere si nota, soprattutto a Griante. La prima settimana di agosto è in programma l’inaugurazione della Variante di Tirano – conclude Bongiasca – Quindi il personale impiegato in quel cantiere dovrebbe essere poi messo a disposizione della Tremezzina”.